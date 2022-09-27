Video Haber Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler | Video
Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler | Video

Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler | Video

27.09.2022 | 22:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Akşener’den adaylık vetosu gibi açıklama! ’Bu görevi kendine bağlayan Kılıçdaroğlu...’ | Video 01:19
Akşener'den adaylık vetosu gibi açıklama! 'Bu görevi kendine bağlayan Kılıçdaroğlu...' | Video 27.09.2022 | 22:29
Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP’li Olcay Kılavuz’dan çarpıcı sözler | Video 14:25
Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler | Video 27.09.2022 | 22:17
Son dakika: Ardahan’da deprem! Kars ve Erzurum’da da hissedildi | Video 01:43
Son dakika: Ardahan'da deprem! Kars ve Erzurum'da da hissedildi | Video 27.09.2022 | 18:14
İzmir’de kadın doktor, kadın hastanın üzerine yürüdü | Video 00:56
İzmir’de kadın doktor, kadın hastanın üzerine yürüdü | Video 27.09.2022 | 18:05
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kadın Kolları Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 23:54
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 27.09.2022 | 18:03
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:29
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 17:49
Burhanettin Duran | Miçotakis’in ikili politikası ve büyüyen tehlike 04:16
Burhanettin Duran | Miçotakis'in ikili politikası ve büyüyen tehlike 27.09.2022 | 16:48
Hilal Kaplan | CHP Genel Başkanı, İmamoğlu mu olacak? 03:11
Hilal Kaplan | CHP Genel Başkanı, İmamoğlu mu olacak? 27.09.2022 | 16:45
Mehmet Barlas | 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını Erdoğan belirleyecek 03:33
Mehmet Barlas | 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını Erdoğan belirleyecek 27.09.2022 | 16:41
Teröriste gazeteci diyen Özgür Özel’den skandal açıklamalar: Biz Demirtaş’a yapılanın hak ihlali olduğunu söyledik... | Video 00:13
Teröriste gazeteci diyen Özgür Özel'den skandal açıklamalar: "Biz Demirtaş’a yapılanın hak ihlali olduğunu söyledik..." | Video 27.09.2022 | 15:14
CHP’li Ağbaba’nın teröristleri savunduğu açıklamaları tekrar gündem oldu! Eli silahlı terörist göremedik, bulamadık... | Video 00:21
CHP’li Ağbaba’nın teröristleri savunduğu açıklamaları tekrar gündem oldu! "Eli silahlı terörist göremedik, bulamadık..." | Video 27.09.2022 | 13:48
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 29:09
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 27.09.2022 | 12:45
Mersin’de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP’nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video 04:56
Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP'nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video 27.09.2022 | 11:13
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 06:38
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 27.09.2022 | 01:50
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 02:25
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 27.09.2022 | 01:48
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı kameralara böyle yansıdı | Video 02:50
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı kameralara böyle yansıdı | Video 27.09.2022 | 01:46
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 09:55
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 27.09.2022 | 00:25
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 02:15
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video 27.09.2022 | 00:26
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı | Video 00:41
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı | Video 26.09.2022 | 23:53
SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı | Video 01:49
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı | Video 26.09.2022 | 23:49

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediye içinde aktif olarak çalışan 33 kişinin PKK'lı teröristlerin birinci dereceden yakını olduğunu söyleyen Kılavuz, Diyarbakır'da Türk Bayrağı yakan bir kişinin belediyede halen görevde olduğunu paylaştı. Kılavuz ayrıca PKK'ya maddi destek sağlayan bir şahsın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı yaptığını belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA