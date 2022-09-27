Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler | Video
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MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediye içinde aktif olarak çalışan 33 kişinin PKK'lı teröristlerin birinci dereceden yakını olduğunu söyleyen Kılavuz, Diyarbakır'da Türk Bayrağı yakan bir kişinin belediyede halen görevde olduğunu paylaştı. Kılavuz ayrıca PKK'ya maddi destek sağlayan bir şahsın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı yaptığını belirtti.