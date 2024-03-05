Video Haber MHP’li başkanın evine taşlı saldırı | Video
MHP’li başkanın evine taşlı saldırı | Video

MHP’li başkanın evine taşlı saldırı | Video

05.03.2024 | 11:40

Afyonkarahisar’ın Merkeze bağlı MHP’li Değirmenayvalı Belde Belediye Başkanı Erol Barutçu’nun evine taşlı saldırı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından an ve an yansıdı.

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Afyonkarahisar'ın Merkeze bağlı Değirmenayvalı Beldesinde yaşayan Abdullah C., isimli şahıs Değirmenayvalı'nın MHP'li Belediye Başkanı Erol Barutçu'nun evine taşla saldırdı. Birkaç defa evin camına taş atan şahıs camı kıramayınca olay yerinden ayrıldı.

Kameralara saniye saniye yansıyan olayda, Abdullah C.'nin aracı ile Belediye Başkanı Erol Barutçu'nun evinin önüne geldiği ve yerden aldığı büyük bir taşı defalarca cama vurduğu ancak camın kırılmadığı görünce aracına binip uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan Belediye Başkanı Erol Barutçu, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'den Merkez İl Genel Meclis Üyesi Adayı oldu.

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