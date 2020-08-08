Video Haber Mısır'ın darbeci yönetimi Ayasofya Camii'nin neden hazmedemedi? | Video

Mısır'ın darbeci yönetimi Ayasofya Camii'nin neden hazmedemedi? | Video

Mısır'ın darbeci yönetimi Ayasofya Camii'nin neden hazmedemedi? | Video
08.08.2020 | 15:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mısır'ın darbeci yönetimi Ayasofya Camii'nin neden hazmedemedi? | Video 19:31
Mısır'ın darbeci yönetimi Ayasofya Camii'nin neden hazmedemedi? | Video 08.08.2020 | 15:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'ta patlama alanında | Video 14:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'ta patlama alanında | Video 08.08.2020 | 15:33
Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırının arkasında kimler var? Linç Lobisi neden Bakan Albayrak'ı hedef alıyor? | Video 20:28
Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırının arkasında kimler var? Linç Lobisi neden Bakan Albayrak'ı hedef alıyor? | Video 08.08.2020 | 14:23
TurAz Kartalı 2020 Tatbikatı F-16’ların katılımıyla devam ediyor | Video 01:24
TurAz Kartalı 2020 Tatbikatı F-16’ların katılımıyla devam ediyor | Video 08.08.2020 | 09:43
Bitlis Hizan'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video 00:49
Bitlis Hizan'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video 08.08.2020 | 08:18
Milli ekonomiye küresel operasyon mu? Savcı Sayan'dan çarpıcı açıklamalar | Video 09:09
Milli ekonomiye küresel operasyon mu? Savcı Sayan'dan çarpıcı açıklamalar | Video 08.08.2020 | 00:36
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı | Video 01:39
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı | Video 08.08.2020 | 00:00
Son dakika! 7 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı | Video 03:24
Son dakika! 7 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı | Video 07.08.2020 | 20:38
TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi | Video 01:16
TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi | Video 07.08.2020 | 20:17
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video 01:01
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video 07.08.2020 | 17:02
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte? | Video 19:18
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte? | Video 07.08.2020 | 16:40
Döviz kuru üzerinden manipülasyon! Türkiye neden saldırıların hedefinde? | Video 36:28
Döviz kuru üzerinden manipülasyon! Türkiye neden saldırıların hedefinde? | Video 07.08.2020 | 15:58
Kargo kolilerini kamyona basket atarken görüntülenen kargocunun işine son verildi | Video 02:45
Kargo kolilerini kamyona basket atarken görüntülenen kargocunun işine son verildi | Video 07.08.2020 | 15:27
Son Dakika Haberi: Canlı yayında Gram Altın fiyatı, Çeyrek Altın, Dolar uyarısı! Düşüş devam edecek mi? | Video 04:21
Son Dakika Haberi: Canlı yayında Gram Altın fiyatı, Çeyrek Altın, Dolar uyarısı! Düşüş devam edecek mi? | Video 07.08.2020 | 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var | Video 09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da "Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var" | Video 07.08.2020 | 14:40
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Yunanistan açıklaması 'Sözlerinde durmadılar' | Video 03:15
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Yunanistan açıklaması 'Sözlerinde durmadılar' | Video 07.08.2020 | 14:31
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'de flaş Beyrut patlaması açıklaması | Video 04:14
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'de flaş Beyrut patlaması açıklaması | Video 07.08.2020 | 14:27
Kardeşi tarafından bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan'ın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:25
Kardeşi tarafından bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan'ın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.08.2020 | 14:18
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video 05:07
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video 07.08.2020 | 14:08
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Ayasofya Camii'de kıldı 7 Ağustos 2020 Cuma | Video 02:32
Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Ayasofya Camii'de kıldı (7 Ağustos 2020 Cuma) | Video 07.08.2020 | 13:49

İstanbul Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını Müslümanlar sevinçle karşılarken Mısır'ın darbeci yönetimi neden rahatsız oldu? Halkları Müslüman bazı ülkelerin yönetimler neden İslam dünyasında fitne ve kan dökmek için elinden geleni yapıyor? Bu kukla yönetimlerin arkasında kimler var? İşte Türkiye'nin dünya barışı ve huzuru için gösterdiği çaba ve görünürde Müslüman ama gerçekte fitne ve kan dökme peşindeki kökleri malum yerlerde olan o yönetimlerin Ayasofya Camii rahatsızlığı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA