Mısır'ın darbeci yönetimi Ayasofya Camii'nin neden hazmedemedi? | Video
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İstanbul Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını Müslümanlar sevinçle karşılarken Mısır'ın darbeci yönetimi neden rahatsız oldu? Halkları Müslüman bazı ülkelerin yönetimler neden İslam dünyasında fitne ve kan dökmek için elinden geleni yapıyor? Bu kukla yönetimlerin arkasında kimler var? İşte Türkiye'nin dünya barışı ve huzuru için gösterdiği çaba ve görünürde Müslüman ama gerçekte fitne ve kan dökme peşindeki kökleri malum yerlerde olan o yönetimlerin Ayasofya Camii rahatsızlığı...