MİT'ten PKK'ya sınır ötesi operasyon: Serhat Bal yakalanarak Türkiye'ye getirildi | Video
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından Fırat kod adlı Serhat Bal’ı yakalayarak Türkiye’ye getirdi. MİT, Serhat Bal’ı, Avrupa’ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakaladı.
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