Video Haber MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı | Video

MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı | Video

MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı | Video
06.08.2021 | 00:30

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldı. Saldıranda 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladığını açıkladı.

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