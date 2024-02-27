Video Haber Murat Kurum'dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video
Murat Kurum'dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video

Murat Kurum'dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video

27.02.2024 | 12:41

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Çilesiz İstanbul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kurum, "Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler. Bu trafik İstanbul'u çileden çıkaran hale geldi. Paradan, zamandan, her şeyden kaybediyoruz. 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. İstanbullunun ömründen 3 yıl çalınıyor. Raylı sistem ağımızı 465 km'ye yükselteceğiz. Yenikapı-İncirli-Sefaköy hattımız 14.2 km'lik. İkinci projemiz 18 km'lik Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü Tüyap metro hattı. Bu iki hattımızı ivedilik ile bitireceğiz. Beylikdüzü-Bakırköy seyahati 39 dakika olacak. Deniz altında İstanbul'un iki yakasını bir kez daha bağlayacağız" dedi

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Murat Kurum’dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video 25:51
Murat Kurum'dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video 27.02.2024 | 12:41
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon: YPG’nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz! | Video 00:24
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz! | Video 27.02.2024 | 10:09
Dışişleri Bakanı Fidan, Marcela Guerra Castillo ile görüştü | Video 00:21
Dışişleri Bakanı Fidan, Marcela Guerra Castillo ile görüştü | Video 27.02.2024 | 08:56
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video 00:54
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video 27.02.2024 | 08:56
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde tefecilere operasyon: 147 gözaltı! | Video 01:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde tefecilere operasyon: 147 gözaltı! | Video 27.02.2024 | 08:50
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü | Video 00:24
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü | Video 27.02.2024 | 08:51
Ayvalık polisi 7 bin 194 uyuşturucu hap ele geçirdi 00:12
Ayvalık polisi 7 bin 194 uyuşturucu hap ele geçirdi 27.02.2024 | 00:12
Macaristan’ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu 08:05
Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu 26.02.2024 | 23:28
Kadın yolcu 3 Kilo 13 gram metamfetamin ile yakalandı 00:18
Kadın yolcu 3 Kilo 13 gram metamfetamin ile yakalandı 26.02.2024 | 23:28
Tabelayı vurdu, sosyal medyada yayınladı, kendisini ele verdi! 00:11
Tabelayı vurdu, sosyal medyada yayınladı, kendisini ele verdi! 26.02.2024 | 23:22
Hakkari’de yolda mahsur kalan araç içindeki iki kişi kurtarıldı 00:27
Hakkari'de yolda mahsur kalan araç içindeki iki kişi kurtarıldı 26.02.2024 | 23:14
Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı 03:05
Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı 26.02.2024 | 21:44
Ezine’de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı 02:56
Ezine’de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı 26.02.2024 | 21:44
Macaristan parlamentosundan İsveç’in NATO üyeliğine onay 02:03
Macaristan parlamentosundan İsveç’in NATO üyeliğine onay 26.02.2024 | 21:44
Ehliyetsiz ve alkollü trafiğe çıkınca kaza kaçınılmaz oldu 00:17
Ehliyetsiz ve alkollü trafiğe çıkınca kaza kaçınılmaz oldu 26.02.2024 | 21:44
SON DAKİKA | AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik: Muhalefet halka hesap vermeli 46:02
SON DAKİKA | AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik: Muhalefet halka hesap vermeli 26.02.2024 | 19:26
Çekmeköy’de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 yaralı 04:04
Çekmeköy’de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 4 yaralı 26.02.2024 | 17:44
Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı | Video 08:22
Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı | Video 26.02.2024 | 17:06
Başkan Erdoğan “Asla prim vermeyin” diyerek uyardı: Bunlar sirk cambazı | Video 20:19
Başkan Erdoğan “Asla prim vermeyin” diyerek uyardı: "Bunlar sirk cambazı" | Video 26.02.2024 | 16:32
Hulusi Akar’dan TOMTAŞ’a övgü: Güzel ve örnek bir tesis | Video 04:57
Hulusi Akar'dan TOMTAŞ'a övgü: "Güzel ve örnek bir tesis" | Video 26.02.2024 | 16:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA