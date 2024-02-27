Murat Kurum'dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Çilesiz İstanbul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kurum, "Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler. Bu trafik İstanbul'u çileden çıkaran hale geldi. Paradan, zamandan, her şeyden kaybediyoruz. 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. İstanbullunun ömründen 3 yıl çalınıyor. Raylı sistem ağımızı 465 km'ye yükselteceğiz. Yenikapı-İncirli-Sefaköy hattımız 14.2 km'lik. İkinci projemiz 18 km'lik Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü Tüyap metro hattı. Bu iki hattımızı ivedilik ile bitireceğiz. Beylikdüzü-Bakırköy seyahati 39 dakika olacak. Deniz altında İstanbul'un iki yakasını bir kez daha bağlayacağız" dedi