Muş’ta 80 küçükbaş telef oldu

Muş merkeze bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Kıyıbaşı köyünde besicilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Aydoğdu’ya ait 80 küçükbaş hayvan henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.