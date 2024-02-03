Orhan Gencebay'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel seçim şarkısı! | Video 03.02.2024 | 09:39 Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan 'Sadece İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti.Kurum şarkıyı "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.