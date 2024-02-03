Video Haber Orhan Gencebay'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel seçim şarkısı! | Video
Orhan Gencebay'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel seçim şarkısı! | Video

Orhan Gencebay'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel seçim şarkısı! | Video

03.02.2024 | 09:39

Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye etti.

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Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan 'Sadece İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti.Kurum şarkıyı "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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