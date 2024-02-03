Orhan Gencebay'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel seçim şarkısı! | Video
Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye etti.
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