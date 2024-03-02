Pakistan’da seçim protestoları sürüyor
Pakistan’da 8 Şubat’ta düzenlenen genel ve yerel seçimlerde hile yapıldığı iddiası devam ederken, Imran Khan destekçileri bir kez daha ülke genelinde protesto gösterisi düzenledi.
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