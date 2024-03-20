PKK elebaşı Duran Kalkan’dan CHP-DEM İttifakı’na övgü: Önemli ve anlamlı… | Video
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’ye yanaştı. Kandil’den gelen talimat üzerine kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak sağlandı. Bu kapsamda CHP İstanbul, Ankara ve Mersin’de DEM Partili adaylara desteğini açıkladı. Son olarak PKK elebaşı Duran Kalkan, 31 Mart yerel seçime sayılı günler kala örgüt kanalına çıktı. Kandil uzlaşısı yapan CHP-DEM İttifakı’na övgüler yağdırdı: Önemli ve anlamlı!
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