Saatteki hızı 90 kilometreyi aştı: "Tam fırtına" Kastamonu’yu yıktı geçti

Kastamonu’da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan rüzgar ağaçları devirdi, araçlarda büyük hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle, Candaroğulları, Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy ve Saraçlar Mahallesi’nde binaların çatıları uçtu. Aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle ekipler teyakkuza geçti.