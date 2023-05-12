Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Hatay Defne Devlet Hastanesi paylaşımı | Video
Hatay'da yapımı devam eden Defne Devlet Hastanesi'nde 48. güne gelindi. 12 gün sonra hizmete girecek olan hastanenin son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
00:56
Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı | Video 12.05.2023 | 09:27
01:29
00:42
02:17
04:48
04:09
01:48
Mansur Yavaş'tan yeni skandal! Teröristbaşına "bey" diye hitap etti | Video 12.05.2023 | 09:04
32:31
00:57
Dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atıldı | Video 12.05.2023 | 08:41
01:31
TAYFUN Balistik Füzesi’nin atış görüntüleri paylaşıldı | Video 12.05.2023 | 08:41
01:17
Kız Kulesi ışık gösterileriyle yeniden İstanbullularla buluştu | Video 12.05.2023 | 00:06
00:51
00:15
Mansur Yavaş'tan skandal sözler: Teröristbaşına "Apo Bey" dedi | Video 11.05.2023 | 22:19
53:38
Son dakika: Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı | Video 11.05.2023 | 21:58
00:03
02:38
40:17
Başkan Erdoğan’dan Mamak- Altındağ mitinginde önemli açıklamalar | Video 11.05.2023 | 18:48
40:18