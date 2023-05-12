Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Hatay Defne Devlet Hastanesi paylaşımı | Video

Hatay'da yapımı devam eden Defne Devlet Hastanesi'nde 48. güne gelindi. 12 gün sonra hizmete girecek olan hastanenin son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.