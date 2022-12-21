"Saraçhane şovu" Kılıçdaroğlu'na kumpas mı? MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan A Haber'e özel açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
26:47
48:59
00:49
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
01:05
Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik | Video 21.12.2022 | 11:09
08:22
02:32
03:22
Ukrayna’daki Koca Yusuf uçakları Türkiye’ye döndü 20.12.2022 | 22:37
00:59
02:22
Kayseri’de kablo hırsızı kaçarken askeri alana girdi | Video 20.12.2022 | 16:10
00:44
00:41
03:25
22:51
01:16
02:23
04:00
00:33
Polis pankarta izin vermedi! 6 kişi gözaltına alındı | Video 19.12.2022 | 23:25
00:05
00:47
Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama | Video 19.12.2022 | 23:07
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erkan, Akçay, "Meral Akşener’in yaptığı aday borsası oluşturmaktır. 6’lı masa aday çıkartacak gibi görünmüyor." dedi.