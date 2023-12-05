Saros Körfezi'nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor | Video

Saros Körfezi'nde yapılan “Nusret 2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor. 19 ülkenin katıldığı tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgeden son durumu aktardı..