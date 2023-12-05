Video Haber Saros Körfezi'nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor | Video
Saros Körfezi'nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor | Video

Saros Körfezi'nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor | Video

05.12.2023 | 11:37

Saros Körfezi'nde yapılan “Nusret 2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor. 19 ülkenin katıldığı tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgeden son durumu aktardı..

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Saros Körfezi’nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar’dan sevk ve idare ediliyor | Video 23:32
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