Saros Körfezi'nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor | Video
Saros Körfezi'nde yapılan “Nusret 2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor. 19 ülkenin katıldığı tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgeden son durumu aktardı..
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