Video Haber Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı| Video
Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı| Video

Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı| Video

29.11.2023 | 08:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı" açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-9" operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-9" operasyonlarında toplam 37şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-9 operasyonlarında 'Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı. Bu şahısların; vatandaşlarla oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'Araç Sigortası yapmak vaadiyle' irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70 milyon TL banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir. Operasyonda tabancalara, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı| Video 00:55
Sibergöz-9 operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı| Video 29.11.2023 | 08:48
Bakan Koca: Gazze’ye sağlık yardımlarımız devam ediyor | Video 00:42
Bakan Koca: "Gazze'ye sağlık yardımlarımız devam ediyor" | Video 29.11.2023 | 08:50
Lodos fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor: 9 gemi Edremit Körfezi’ne sığındı 01:08
Lodos fırtınası Kuzey Ege’de etkili oluyor: 9 gemi Edremit Körfezi’ne sığındı 29.11.2023 | 00:36
Hamas ile İsrail arasında 5. esir takası tamamlandı 00:16
Hamas ile İsrail arasında 5. esir takası tamamlandı 29.11.2023 | 00:36
Fırtına Bursa’yı yıktı geçti...Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı 05:05
Fırtına Bursa'yı yıktı geçti...Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı 29.11.2023 | 00:36
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü 00:36
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü 29.11.2023 | 00:36
Stoltenberg: Çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesi önemli” 09:47
Stoltenberg: "Çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesi önemli” 29.11.2023 | 00:36
NATO Dışişleri Bakanlarından aile fotoğrafı 03:15
NATO Dışişleri Bakanlarından aile fotoğrafı 28.11.2023 | 19:45
Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile görüştü 01:41
Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile görüştü 28.11.2023 | 19:45
Diyarbakır eski koca dehşeti: Eski eşini silahla vurdu 01:26
Diyarbakır eski koca dehşeti: Eski eşini silahla vurdu 28.11.2023 | 19:45
Hindistan’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı 02:19
Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı 28.11.2023 | 19:45
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze’de 00:14
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de 28.11.2023 | 18:01
AK Partili Osman Gökçek’ten kürsüde Özgür Özel’e sert sözler 01:51
AK Partili Osman Gökçek’ten kürsüde Özgür Özel’e sert sözler 28.11.2023 | 18:39
Bahçeli: HEDEP demek CHP demektir | Video 36:40
Bahçeli: "HEDEP demek CHP demektir" | Video 28.11.2023 | 11:14
İşte Seçil Erzan’ın fon listesi | Video 03:50
İşte Seçil Erzan'ın fon listesi | Video 28.11.2023 | 09:45
Çember-7 Operasyonları’nda bin 34 firari yakalandı | Video 01:10
Çember-7 Operasyonları'nda bin 34 firari yakalandı | Video 28.11.2023 | 08:54
CHP fondaşı TELE 1’de Atilla Dorsay’dan skandal Kürdistan ve Yılmaz Güney ifadeleri! 00:37
CHP fondaşı TELE 1'de Atilla Dorsay'dan skandal Kürdistan ve Yılmaz Güney ifadeleri! 28.11.2023 | 00:49
Sosyal medyada müstehcen yayın yaptı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 00:24
Sosyal medyada müstehcen yayın yaptı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 27.11.2023 | 23:27
Elazığ’a acil iniş yapan Anadolujet yolcularının panik anları kameraya yansıdı 01:02
Elazığ’a acil iniş yapan Anadolujet yolcularının panik anları kameraya yansıdı 27.11.2023 | 23:27
Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı 02:05
Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı 27.11.2023 | 23:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA