Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: "Allah'ım sen bizi koru" | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem anı dehşete düşürdü. Evin içinde çekilen görüntülerde korku yaşayan vatandaşların çığlıkları kameraya yansırken "Ağlama anne, baba çok deprem oluyor. Allah'ım sen bizi koru." sözleri yürekleri parçaladı.
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