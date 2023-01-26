Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi daha gözaltına alındı | Video

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.