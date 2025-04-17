Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama | Video
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığıyla nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ağır bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama geldi. Önder'in genel olarak tedaviye iyi yanıt verdiği belirtilen açıklamada "Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor." denildi.
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