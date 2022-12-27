Son Dakika: 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, başörtüsüne anayasa düzenlemesi ile ilgili soruya, "TBMM'de 400'ün üzerinde bir oyla her türlü anayasa değişikliğini yapmak mümkün." şeklinde yanıt verdi. Şentop, 2023 seçimleri ile ilgili olarak "Siyaseten erken seçimden bahsetmek mümkün değil." dedi.