SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
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Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan AK Parti İstişare Toplantısı'nın sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.