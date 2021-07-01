Video Haber SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
01.07.2021 | 13:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasan Basri Yalçın | Ajans yapaylığı 03:49
Hasan Basri Yalçın | Ajans yapaylığı 01.07.2021 | 13:35
Yavuz Donat | Somuncu Baba diyarından 06:14
Yavuz Donat | Somuncu Baba diyarından 01.07.2021 | 13:33
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 16:05
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
Gram altın fiyatı uyarısı! 1 Temmuz 2021 Perşembe Gram altın fiyatlarında son dakika... Altın/TL alım - satım açıklaması 02:35
Gram altın fiyatı uyarısı! 1 Temmuz 2021 Perşembe Gram altın fiyatlarında son dakika... Altın/TL alım - satım açıklaması 01.07.2021 | 12:00
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 17 gözaltı | Video 00:23
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 17 gözaltı | Video 01.07.2021 | 11:31
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 02:17
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 01.07.2021 | 10:06
İstanbul’da PKK operasyonu: Eylem arayışındaki 2 şüpheli yakalandı | Video 01:17
İstanbul’da PKK operasyonu: Eylem arayışındaki 2 şüpheli yakalandı | Video 01.07.2021 | 08:53
Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu? | Video 01:58
Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu? | Video 01.07.2021 | 00:25
Son dakika: 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 00:49
Son dakika: 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum... | Video 30.06.2021 | 23:29
Kısıtlamasız hayata geri sayım başladı! Kısıtlamalar sabah 5'te sona eriyor! | Video 03:35
Kısıtlamasız hayata geri sayım başladı! Kısıtlamalar sabah 5'te sona eriyor! | Video 30.06.2021 | 23:25
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çarkı | Video 02:07
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çarkı | Video 30.06.2021 | 22:24
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 3. doz aşı açıklaması! Randevular açılıyor | Video 01:14
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 3. doz aşı açıklaması! Randevular açılıyor | Video 30.06.2021 | 20:33
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar | Video 07:47
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar | Video 30.06.2021 | 20:23
Muhalefette 'Demokrat Amca' tartışması | Video 02:31
Muhalefette 'Demokrat Amca' tartışması | Video 30.06.2021 | 20:15
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası | Video 01:14
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası | Video 30.06.2021 | 19:04
Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu | Video 00:47
Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu | Video 30.06.2021 | 18:42
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan ortak açıklama | Video 43:03
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan ortak açıklama | Video 30.06.2021 | 18:02
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Lavrov ile ortak basın toplantısında 'Kanal İstanbul' mesajı! | Video 06:19
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Lavrov ile ortak basın toplantısında 'Kanal İstanbul' mesajı! | Video 30.06.2021 | 18:12
Selam Tevhid soruşturması | Video 02:27
Selam Tevhid soruşturması | Video 30.06.2021 | 18:08
CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı | Video 04:08
CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı | Video 30.06.2021 | 15:56

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan AK Parti İstişare Toplantısı'nın sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA