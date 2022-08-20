SON DAKİKA: Almanya'da skandal olay! 10 aylık Emir'i annesinden alıp eşcinsel aileye verdiler... | Video
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Son dakika haberi: Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık'ın 10 aylık bebeği elinden alındı. Emir isimli bebek eşcinsel bir çifte verildi. Anne Küçükbıyık çocuğuna kavuşmak için gözyaşı dökerek, Türk yetkililere çağrı yaptı.