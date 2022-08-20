Video Haber SON DAKİKA: Almanya'da skandal olay! 10 aylık Emir'i annesinden alıp eşcinsel aileye verdiler... | Video
SON DAKİKA: Almanya'da skandal olay! 10 aylık Emir'i annesinden alıp eşcinsel aileye verdiler... | Video

SON DAKİKA: Almanya'da skandal olay! 10 aylık Emir'i annesinden alıp eşcinsel aileye verdiler... | Video

20.08.2022 | 15:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Almanya’da skandal olay! 10 aylık Emir’i annesinden alıp eşcinsel aileye verdiler... | Video 05:01
SON DAKİKA: Almanya'da skandal olay! 10 aylık Emir'i annesinden alıp eşcinsel aileye verdiler... | Video 20.08.2022 | 15:44
Mahmut Övür | Atatürkçüler neden siyasette tutunamıyor? 04:05
Mahmut Övür | Atatürkçüler neden siyasette tutunamıyor? 20.08.2022 | 15:09
Mehmet Barlas | Erdoğan barış için uğraşıyor 02:09
Mehmet Barlas | Erdoğan barış için uğraşıyor 20.08.2022 | 15:06
Adalet Bakanı Bozdağ’dan açıklama: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı | Video 05:14
Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama: "Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı" | Video 20.08.2022 | 14:17
SON DAKİKA: Gaziantep’te katliam gibi kaza: 16 kişi öldü! Kahreden detaylar ortaya çıktı | Video 09:33
SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 kişi öldü! Kahreden detaylar ortaya çıktı | Video 20.08.2022 | 13:26
Kürt çocuklarına dağı reva görenler kendi çocuklarını bakın nasıl yaşatıyor! İşte HDP’li vekilin oğlunun lüks hayatı | Video 00:40
Kürt çocuklarına dağı reva görenler kendi çocuklarını bakın nasıl yaşatıyor! İşte HDP'li vekilin oğlunun lüks hayatı | Video 20.08.2022 | 11:46
İçişleri Bakanı Soylu basım tarihini açıkladı: E-Pasaport’ta seri üretim başlıyor | Video 03:21
İçişleri Bakanı Soylu basım tarihini açıkladı: E-Pasaport'ta seri üretim başlıyor | Video 20.08.2022 | 10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi bir ailenin evine konuk oldu | Video 02:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi bir ailenin evine konuk oldu | Video 20.08.2022 | 00:05
Niğde’de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi | Video 00:56
Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi | Video 19.08.2022 | 21:36
Bakan Kurum: 60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları teslim ediyoruz | Video 03:16
Bakan Kurum: "60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları teslim ediyoruz" | Video 19.08.2022 | 21:29
Dünya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’i konuşuyor: Basına sızdırılan video sonrası harekete geçti | Video 01:14
Dünya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i konuşuyor: Basına sızdırılan video sonrası harekete geçti | Video 19.08.2022 | 21:28
Son dakika: Başkan Erdoğan Müjdeyi yakında vereceğiz diyerek duyurdu! | Video 30:38
Son dakika: Başkan Erdoğan "Müjdeyi yakında vereceğiz" diyerek duyurdu! | Video 19.08.2022 | 19:46
Enerji Taş Ocağı’nda çalışan 150 işçiye bilgilendirme yapıldı | Video 00:14
Enerji Taş Ocağı'nda çalışan 150 işçiye bilgilendirme yapıldı | Video 19.08.2022 | 18:09
Dolmuştaki kadının koluna yorgun mermi isabet etti | Video 00:55
Dolmuştaki kadının koluna yorgun mermi isabet etti | Video 19.08.2022 | 17:52
Engin Ardıç | Ayıptır 02:31
Engin Ardıç | Ayıptır 19.08.2022 | 16:21
Haşmet Babaoğlu | Savaş biter mi? 02:56
Haşmet Babaoğlu | Savaş biter mi? 19.08.2022 | 16:11
Mehmet Barlas | Diplomasi devrede 02:50
Mehmet Barlas | Diplomasi devrede 19.08.2022 | 16:05
Mahmut Övür | Ağustos anketi 04:19
Mahmut Övür | Ağustos anketi 19.08.2022 | 15:57
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu | Video 00:42
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu | Video 19.08.2022 | 12:39
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok... | Video 13:12
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: "Bizim böyle bir derdimiz yok..." | Video 19.08.2022 | 12:37

Son dakika haberi: Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık'ın 10 aylık bebeği elinden alındı. Emir isimli bebek eşcinsel bir çifte verildi. Anne Küçükbıyık çocuğuna kavuşmak için gözyaşı dökerek, Türk yetkililere çağrı yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA