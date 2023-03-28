Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek | Video

28.03.2023 | 12:15

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek.

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