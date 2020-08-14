Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan, memleketi Rize Güneysu'da. İşte ilk görüntüler | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan, memleketi Rize Güneysu'da. İşte ilk görüntüler | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan, memleketi Rize Güneysu'da. İşte ilk görüntüler | Video
14.08.2020 | 22:03

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonunu memleketi Rize’de geçirmek üzere bugün akşam saatlerinde Rize’nin Güneysu ilçesine geldi.

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Havayolu ile geldiği Trabzon'dan helikopterle memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçen Başkan Erdoğan, Güneysu İlçe Stadı'nda kendisin bekleyen makam otosuna binerek yoğun güvenlik önlemleri altında ilçe merkezine geldi. İlçe merkezinde bir süre aracını durdurarak hemşehrileri ile görüşen Erdoğan, ardından dinlenmek üzere Merkez mahallesindeki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın öğle saatlerine kadar evinde dinlenerek öğleden sonra Rize Valiliği'ne geçecek ve saat 16.00'da burada düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Ardından Cengiz Holding tarafından yaptırılan otelin açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, Pazar günü ise yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.

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