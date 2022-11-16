Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dost ülkelere teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan, "Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır." dedi. Bir muhabirin "Sınır ötesine operasyon olacak mı?" sorusuna cevap veren Başkan Erdoğan, "Araştırmalar tamamlandığında ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım." dedi.