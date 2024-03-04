SON DAKİKA | Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem!
İstanbul, Balıkesir ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Yenice olarak açıkladı.
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