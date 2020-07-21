Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
01:30
Malatya'da emanet araca satırlı saldırı | Video 21.07.2020 | 20:45
00:34
Trabzon'da kurbanlık tosun erken firar etti | Video 21.07.2020 | 20:46
00:22
Üniversiteli Pınar Gültekin'i vahşice öldüren zanlı adliyede… | Video 21.07.2020 | 19:04
04:37
01:37
Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri kamerada | Video 21.07.2020 | 18:36
02:16:00
01:11
04:57
02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin 2 yılını değerlendirecek | Video 21.07.2020 | 13:26
26:04
02:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli Sabah'a özel açıklamalar | Video 21.07.2020 | 12:12
00:39
01:39
03:24
00:32
00:32
01:47
01:26
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüse karşı normalleşme süreci devam ederken vaka sayılarındaki düşüş de devam ediyor. Corona virüs günlük veri tablosunu hergün sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." notuyla güncel verileri paylaştı. Koronavirüs güncel 21 Temmuz verilerine göre 42 bin 846 test yapılırken, 928 yeni vaka tespit edildi. 18 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, bin 9 kişi ise sağlığına kavuştu.