Video Haber Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Dolmabahçe'deki ekonomi buluşmasında ne mesajlar verdi? | Video
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Dolmabahçe'deki ekonomi buluşmasında ne mesajlar verdi? | Video

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Dolmabahçe'deki ekonomi buluşmasında ne mesajlar verdi? | Video

24.12.2021 | 17:55

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Dolmabahçe’deki ekonomi buluşmasında ne mesajlar verdi? | Video 08:50
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Dolmabahçe'de buluştu. Başkan Erdoğan'ın toplantıda verdiği mesajları A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner A Haber canlı yayınında aktardı.

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