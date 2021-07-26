Son Dakika Haberi: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Osmaniye’de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından depremin merkez üssüne yakın konumda bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…