SON DAKİKA: İsrail'den Hizbullah'a ikinci siber saldırı! El telsizleri infilak etti

İsrail, Lübnan ve Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ikinci siber saldırı gerçekleştirdi. Hizbullah kaynakları, karargahtaki el telsizlerinin infilak ettiğini açıkladı. Saldrıda 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.