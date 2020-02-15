Son dakika! İstanbul Bahçelievler'deki 7 katlı binanın çökme sebebi belli oldu! Savcılık... | Video
Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökme sebebi; temel ve giriş karındaki kolon demirlerinin sökülerek çalınması olduğu yönündeki iddialar Savcılık tarafından soruşturulacak.
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