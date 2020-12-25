Son dakika: İstanbul için flaş öneri! Yağmur bombası... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
‘Güvenin’ dediği başkan 300 milyon rüşvet aldı | Video 26.12.2020 | 01:32
00:35
Arka Sokaklar 572. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 26.12.2020 | 00:46
05:31
Son dakika: İstanbul için flaş öneri! Yağmur bombası... | Video 25.12.2020 | 23:48
00:48
ABD'deki patlama anı kamerada | Video 25.12.2020 | 22:11
05:15
05:17
04:37
01:05
04:29
00:46
Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi | Video 25.12.2020 | 19:45
05:06
01:27
SON DAKİKA! ABD Noel sabahına patlamayla uyandı! Dehşeti yaşadılar | Video 25.12.2020 | 19:19
01:42
Son dakika! Bakan Koca: İstanbul'da yüzde 50'ye varan azalma oldu! | Video 25.12.2020 | 18:46
04:37
03:02
04:09
02:39
12:08
07:45
İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.