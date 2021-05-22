Video Haber Son dakika: Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti | Video

Son dakika: Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti | Video

Son dakika: Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti | Video
22.05.2021 | 00:03

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada, Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

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