Son dakika: Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti | Video
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada, Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.