Teşrik tekbiri nedir? Ne zamana kadar çekilir? | Video

Teşrik tekbirleri sabah namazıyla başladı. Peki nedir bu teşrik tekbirleri? Ne zamana kadar sürer? Teşrik tekbirleri nasıl çekilir? Teşrik tekbirini unutursak günahı var mı ve ne yapmalıyız? Bu soruların yanıtını A Haber canlı yayına katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yaşaroğlu anlattı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yaşaroğlu, A Haber canlı yayınına katılarak teşrik tekbirinin önemini ve fazileti anlattı. Yaşaroğlu, arife gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirlerinin başladığını ve bayramın 4. gününün ikindi namazının farzı dahil devam ettirilmeli dedi. Yaşaroğlu, teşrik tekbirinin bilerek alınmamasının bir vacibi terk etmek nedeniyle günahı olduğunu ifade etti.