Tevfik Göksu İmamoğlu'nun algı operasyonlarını çürüttü: En büyük iddiası yalan! | Video

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AHaber'de CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonlarını tek tek çürüttü. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevini kariyer planlaması için kullandığını ve manipüle ettiğini vurgulayan Göksu, İmamoğlu'nun 'AK Parti döneminde 30 bini aşkın kişi işe alındı' iddiası ile ilgili gerçeği de açıkladı.