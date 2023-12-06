Trafo yüklü tır kazası kamerada: Aydınlatma direği faciayı önledi
Kırıkkale'de kontrolden çıkan trafo yüklü tırın orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazanın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, hurdaya dönen tırdaki baba ve oğul yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
ABD’de üniversitede silahlı saldırı alarmı 06.12.2023 | 23:45
01:53
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi 06.12.2023 | 22:59
01:18
Trafo yüklü tır kazası kamerada: Aydınlatma direği faciayı önledi 06.12.2023 | 22:59
03:02
Beylikdüzü'nde seyir halindeki araç alev alev yandı 06.12.2023 | 22:59
03:43
Seçil Erzan’ın davasında flaş gelişme! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı 06.12.2023 | 22:47
39:50
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 06.12.2023 | 19:59
04:08
Japonya Büyükelçisi Bingöl’de 06.12.2023 | 19:00
01:37
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret mesajı 06.12.2023 | 19:52
04:36
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm beka meselesi! 06.12.2023 | 19:45
00:25
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz | Video 06.12.2023 | 15:28
00:25
17:28
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü önemli açıklamalar | Video 06.12.2023 | 13:56
00:38
01:26
Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkacak | Video 06.12.2023 | 10:09
00:58
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular | Video 06.12.2023 | 09:13
00:30
Kırmızı Bülten ile aranan Shaun Monaghan İstanbul’da yakalandı | Video 06.12.2023 | 08:57
02:52
Hem fotoğrafçı hem de avukat dolandırdı! Çifte dolandırıcılık şoku | Video 05.12.2023 | 19:47
00:31
İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail askerlerini gözetlediği anları paylaştı 05.12.2023 | 18:37
02:42
Antalya’da yangın paniği: Yaşlı kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı 05.12.2023 | 18:37
01:50
SON DAKİKA | Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi 05.12.2023 | 18:03