TV5'te skandal iftar programı! Mehmet Ali Kayacı Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı | Video

TV5'te yayınlanan iftar programında skandallar zinciri yaşandı. Daha önce FETÖ firarisi Hakan Şükür ile canlı yayın yapan Mehmet Ali Kayacı, iftar programında küstah ifadeler kullandı. Saygısız bir dille emekli vaiz İmdat Kaya'ya çıkışan Kayacı, "Siz Kur'an okutuyorsunuz, Tayyip Bey'e de okutmuşsunuzdur. Okuttuğunuz kişi, Irak'a giren askerlere izin verdi mi? Verdi. O kadar, milyonlarca insanın ölmesine izin verdi mi? Ona giderken, tebliğ ederken, riyakar olma, münafık olma, Müslümanca yaşa, öğrendiğin İslam'ı oku dediniz mi? En uzaktaki adama bunu söylemenize gerek yok. Önünüzde dizini kırıp Kur'an okuyan adam bunu duymadı ise siz de sorumlusunuz, o da." şeklinde küstah ifadeler kullandı. Kayacı'nın FETÖ firarisi Hakan Şükür ile yaptığı yayından sonra kanaldan kovulduğu açıklanmıştı, hangi gerekçe ile ne zaman geri döndüğü ise merak konusu...