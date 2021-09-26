Video Kültür Sanat "Akif" filminin ön gösterimi Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi | Video

"Akif" filminin ön gösterimi Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi | Video

26.09.2021 | 08:52

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Yönetmenliğini Sadullah Şentürk’ün üstlendiği, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele döneminde yaşadığı olayları anlatan Akif filminin ön gösterimi, Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Filmin gösteriminden önce konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Bizi millet yapan, vatan yapan, bizi bu bayrak altında toplayan değerleri, Mehmet Akif gibi bir şahsiyet üzerinden öğrenmek kıymetli, aktarmak kıymetli” dedi.

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Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminin ön gösterimi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Filmin ön gösterimine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan, Adalet Bakanı Yardımcısı Yakup Moğul, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, filmin başrolü Yavuz Bingöl, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, diğer oyuncular ve davetliler katıldı.

"BİZ AKİF'İN ŞAHSINDA TÜRK MİLLETİNİ GÖRÜYORUZ"
Filmin ön gösteriminden önce konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan, "Akif için söylenecek şeyler çok tabii. Akif bu milletin ruhu, bu milletin aklı, bu milletin yeri geldi bedeni. Biz Akif'in şahsında Türk milletini görüyoruz. Özellikle o zor dönemlerde insanımızın ruh halini, yaşadıklarının hissiyatını görüyoruz. İyi ki o var. İyi ki o hissiyatını kelimelere, şiirlere ve marşa aktarabildi. Dolayısıyla bizi millet yapan, vatan yapan, bizi bu bayrak altında toplayan değerleri Mehmet Akif gibi bir şahsiyet üzerinden öğrenmek kıymetli, aktarmak kıymetli. İşte onun yaşadıkları o şahsiyet üzerinden evlatlarımıza götürmenin yolu ve yöntemi sinema olsa gerek. En önemli, en ciddi şekilde aktarmak için Kültür Bakanlığımız hevesle işe destek oldu. Sayın bakanımızın çok önemli katkıları oldu. Bu çerçevede ortaya güzel bir ürün çıktı. Dijital çağın kendine has bir yöntemi var. Herkes oradan öğrenmeyi daha çok seviyor. Yeni aktarım aracı sinema" dedi.

"MİLLİ MÜCADELE'YE KATKISINI SEYRETMENİN HEYECANI İÇERİSİNDEYİM"
Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ise filmin ön gösteriminin öncesinde "İnanın ben de şu an çok heyecanlıyım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bildiğiniz üzere bu yılı, 'Akif Yılı' ilan etmesi sebebiyle milli şairimizin hayatını izlemek ve gençlere onun hayatını örnek olarak gösterip Kurtuluş Savaşı yıllarındaki onun Milli Mücadele'ye katkısını seyretmenin heyecanı içerisindeyim. Bu sebeple bu güzel tarihi filmde emeği geçen bütün yapımcı, yönetmen ve Kültür Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İyi bir seyir olmasını diliyorum ve gençlerimize, milletimize hediye olarak iyi bir film olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
(MFD- Mİ-

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