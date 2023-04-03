Video Magazin Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi! | Video
Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi! | Video

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi! | Video

03.04.2023 | 18:07

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya gelip, 'Kral Şakir Mikrop Avcıları' animasyon filmini izledi.

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