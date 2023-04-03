Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi! | Video

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya gelip, 'Kral Şakir Mikrop Avcıları' animasyon filmini izledi.