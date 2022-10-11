Video Magazin Demet Evgar’dan kızı Mavi’ye özel bir o kadar da duygusal paylaşım! Demet Evgar: Gülüyorsun sanki dünya gülüyor! | Video
Demet Evgar’dan kızı Mavi’ye özel bir o kadar da duygusal paylaşım! Demet Evgar: Gülüyorsun sanki dünya gülüyor! | Video

Demet Evgar’dan kızı Mavi’ye özel bir o kadar da duygusal paylaşım! Demet Evgar: Gülüyorsun sanki dünya gülüyor! | Video

11.10.2022 | 18:06

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Demet Evgar’dan kızı Mavi’ye özel bir o kadar da duygusal paylaşım! Demet Evgar: Gülüyorsun sanki dünya gülüyor! | Video 02:36
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6 yıldır Levent Babataş ile birlikte olan ünlü oyuncu Demet Evgar, mart ayında Emirgan’daki evinin bahçesinde evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Demet Evgar ve Levent Babataş, ağustos ayında kızları Mavi’yi kucaklarına aldı. Ünlü oyuncu, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Kendi sesinden kızı için yazdığı mektubu okuyan oyuncunun bu paylaşımı takipçileri oldukça duygulandırdı. İşte Demet Evgar’ın sosyal medyaya da damga vuran ve bir o kadar da ses getiren paylaşımı!

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