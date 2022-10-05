'Duy Beni' dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk ve rapçi Sefo aşk mı yaşıyor? | Video

"Bilmem Mi?" şarkısıyla popülerliği yakalayan, son dönemde "Isabelle" şarkısı ile gündemde olan ünlü rapçi Sefo, "Duy Beni" dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk ile gecelerde yakalandı. Magazinciler tarafından yakalanınca panikleyen Rabia Soytürk ne yapacağını bilemezsen ünlü rapçi Sefo ise "Olay yok!" demekle yetindi. İkili instagram hikayelerinde beraber video yayınladı.