'Duy Beni' dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk ve rapçi Sefo aşk mı yaşıyor? | Video

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Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı | Video 05.10.2022 | 11:59
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Şarkıcı Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı | Video 05.10.2022 | 11:12
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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ödülünü aldı pozunu verdi! | Video 04.10.2022 | 23:35
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Ünlü oyuncu Ece Erken 3 aylık yavru aslanı elleriyle besledi | Video 01.10.2022 | 11:33
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Survivor Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti | Video 25.09.2022 | 09:16
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Avatar Atakan ikinci çocuğunun cinsiyetini böyle duyurdu | Video 21.09.2022 | 11:43
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Futbolcu Özer Hurmacı’ya darp davasında 10 bin 800 lira para cezası | Video 21.09.2022 | 12:36
"Bilmem Mi?" şarkısıyla popülerliği yakalayan, son dönemde "Isabelle" şarkısı ile gündemde olan ünlü rapçi Sefo, "Duy Beni" dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk ile gecelerde yakalandı. Magazinciler tarafından yakalanınca panikleyen Rabia Soytürk ne yapacağını bilemezsen ünlü rapçi Sefo ise "Olay yok!" demekle yetindi. İkili instagram hikayelerinde beraber video yayınladı.