Video Magazin Ece Seçkin Suluova’da hayranlarını coşturdu | Video
Ece Seçkin Suluova’da hayranlarını coşturdu | Video

Ece Seçkin Suluova’da hayranlarını coşturdu | Video

02.09.2022 | 08:32

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Ünlü sanatçı Ece Seçkin, Amasya’nın Suluova ilçesinde verdiği konserde şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni şarkısı ‘Güzelim’in heyecanını birkaç gündür taşıdığını belirterek hareketlerini hayranlarına öğretti.

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Suluova'nın kuruluşunun 65. yılı anısına Suluova Belediyesi'nin düzenlediği 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında hayranlarıyla buluşan Ece Seçkin, seslendirdiği şarkıları ve sahne performansıyla beğeni topladı. Seçkin, yeni şarkısı 'Güzelim'in el hareketlerini öğretmesinin ardından kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ünlü sanatçıya çiçek verdi. Başkan Üçok, festivalin 4 Eylül'e kadar süreceğini belirti.

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