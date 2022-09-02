Ece Seçkin Suluova’da hayranlarını coşturdu | Video

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Ünlü sanatçı Ece Seçkin, Amasya’nın Suluova ilçesinde verdiği konserde şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni şarkısı ‘Güzelim’in heyecanını birkaç gündür taşıdığını belirterek hareketlerini hayranlarına öğretti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ünlü sanatçıya çiçek verdi. Başkan Üçok, festivalin 4 Eylül'e kadar süreceğini belirti.