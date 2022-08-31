Video Magazin Emre Kaya konser sonrası sahneden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı | Video
Emre Kaya konser sonrası sahneden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı | Video

Emre Kaya konser sonrası sahneden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı | Video

31.08.2022 | 09:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emre Kaya konser sonrası sahneden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı | Video 02:10
Emre Kaya konser sonrası sahneden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı | Video 31.08.2022 | 09:10
Demet Özdemir düğünden yeni görüntüleri paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününden kareler | Video 00:53
Demet Özdemir düğünden yeni görüntüleri paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden kareler | Video 30.08.2022 | 22:47
Mehmet Ali Erbil TikTok canlı yayınında ilginç hareketler sergiledi! Takipçilerinden yorum gecikmedi: Delirdin sen iyice | Video 00:51
Mehmet Ali Erbil TikTok canlı yayınında ilginç hareketler sergiledi! Takipçilerinden yorum gecikmedi: "Delirdin sen iyice" | Video 30.08.2022 | 16:36
Serenay Sarıkaya beyaz mini eteğiyle yılan dansı yaptı, o paylaşımına yorum yağdı | Video 00:33
Serenay Sarıkaya beyaz mini eteğiyle yılan dansı yaptı, o paylaşımına yorum yağdı | Video 30.08.2022 | 13:38
Hadise Balıkesir’de konser verdi! Dillere destan güzelliğiyle göz kamaştırdı | Video 00:43
Hadise Balıkesir'de konser verdi! Dillere destan güzelliğiyle göz kamaştırdı | Video 30.08.2022 | 12:31
25 bin kişi Hadise ile coştu! Burhaniye 32. Ören Turizm ve Sanat Festivali’nde Hadise rüzgarı esti | Video 04:15
25 bin kişi Hadise ile coştu! Burhaniye 32. Ören Turizm ve Sanat Festivali'nde Hadise rüzgarı esti | Video 29.08.2022 | 22:55
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video 01:02
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video 29.08.2022 | 15:07
Rapçi Sefo’nun sahneden attığı elmayı alabilmek için birbirleriyle yarıştılar | Video 02:15
Rapçi Sefo'nun sahneden attığı elmayı alabilmek için birbirleriyle yarıştılar | Video 29.08.2022 | 13:30
Pelin Karahan siyah sırt dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı: Kuğu gibi | Video 00:10
Pelin Karahan siyah sırt dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı: "Kuğu gibi" | Video 29.08.2022 | 12:12
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! Demet Özdemir’in gelinliği sosyal medyada olay oldu | Video 00:39
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! Demet Özdemir’in gelinliği sosyal medyada olay oldu | Video 29.08.2022 | 10:09
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğünden çarpıcı görüntüler | Video 01:24
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi! 4 milyonluk düğünden çarpıcı görüntüler | Video 29.08.2022 | 09:51
İbrahim Tatlıses’in kazası küs çocukları Dilan ve İdo’yu barıştırdı.. Kardeşler sahnede şarkı söyleyip, halay çekti | Video 05:27
İbrahim Tatlıses'in kazası küs çocukları Dilan ve İdo'yu barıştırdı.. Kardeşler sahnede şarkı söyleyip, halay çekti | Video 27.08.2022 | 15:46
İbrahim Tatlıses, iki ayağında alçıyla Çeşme’de sahne aldı | Video 01:59
İbrahim Tatlıses, iki ayağında alçıyla Çeşme'de sahne aldı | Video 27.08.2022 | 09:44
Gündüz ölümden dönen Tatlıses, akşam tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi | Video 09:40
Gündüz ölümden dönen Tatlıses, akşam tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi | Video 26.08.2022 | 08:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi 03:31
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi 26.08.2022 | 01:21
Ebru Yaşar, hastane odasından İbrahim Tatlıses’in görüntüsünü paylaştı: Allah bitti demeden bitmez | Video 00:24
Ebru Yaşar, hastane odasından İbrahim Tatlıses'in görüntüsünü paylaştı: "Allah bitti demeden bitmez" | Video 25.08.2022 | 16:36
İbrahim Tatlıses geçirdiği kaza sonrası hastanede türkü söyledi! İşte o anlar | Video 00:19
İbrahim Tatlıses geçirdiği kaza sonrası hastanede türkü söyledi! İşte o anlar | Video 25.08.2022 | 15:23
İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video 02:01
İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video 25.08.2022 | 16:01
Skandal sözlerinin ardından harekete geçildi! Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı | Video 03:45
Skandal sözlerinin ardından harekete geçildi! Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı | Video 25.08.2022 | 15:30
İbrahim Tatlıses’e ilk müdahaleyi dargın olduğu oğlu Ahmet Tatlı yaptı | Video 02:33
İbrahim Tatlıses’e ilk müdahaleyi dargın olduğu oğlu Ahmet Tatlı yaptı | Video 25.08.2022 | 14:53

"Usta Şarkılar" projesinde yer alan birbirinden değerli eserleri kendine has yorumuyla seslendiren Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, konser sonrası sahneden inerken düştü. Hastaneye kaldırılan ünlü popçunun, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte, deniz kenarına kurulan sahnenin etrafını konserden saatler öncesi dolduran Emre Kaya hayranları, onu alkış tufanı ve tezahüratlarla karşıladı.

Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali coşkusunu doya doya yaşatan sanatçı, sahnede adeta fırtına gibi esti. İzleyicileriyle sohbetleri, bitmek bilmeyen enerjisi ve sahne performansıyla büyük hayranlık uyandıran ünlü popçu, Karamürsellilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Seslendirdiği her esere eşlik eden yoğun kalabalık ve gösterilen sevgi seli karşısında coştukça coşan ünlü popçu Emre Kaya, konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü.

Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı İstanbul Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi. Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

2022'nin en çok konser veren sanatçıları arasında yer alan ünlü popçunun yaşadığı talihsiz kaza, "Emre Kaya göze mi geldi?" şeklinde yorumlandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA