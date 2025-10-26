Gökhan Özen’den sevgilisiyle yeni aşk paylaşım: Moral kaynağım!
26.10.2025 | 19:24
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Gökhan Özen, son aylarda yeni sevgilisiyle paylaşımlar yaparak dikkat çekiyor. ABD’de bulunan Gökhan Özen ve sevgilisi yaptıkları aşk paylaşımıyla ilgi topladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Gökhan Özen’den sevgilisiyle yeni aşk paylaşım: Moral kaynağım! 26.10.2025 | 19:24
00:58
Seda Sayan’dan estetik açıklaması: Bu saatten sonra… 26.10.2025 | 18:17
00:20
01:06
00:19
00:16
İpek Filiz Yazıcı'dan boşanma açıklaması. Bitmesi gerekiyordu bitti! 23.10.2025 | 20:28
01:20
İrem Helvacıoğlu’nun ölümden döndüğü anın kamera kayıtları ortaya çıktı! 23.10.2025 | 20:04
00:09
Ufuk Beydemir’in o paylaşımına İpek Filiz Yazıcı’dan nispet gibi cevap! 23.10.2025 | 19:48
01:01
Nagihan Karadere’nin gözündeki morluk hayranlarını korkuttu | Video 23.10.2025 | 16:32
00:14
00:18
İlker Aksum'un kızı Lila'nın dans ettiği anlara beğeni yağdı | Video 21.10.2025 | 13:51
00:12
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden spor yaptığı anları paylaştı | Video 21.10.2025 | 12:05
00:14
00:07
01:36
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 17.10.2025 | 16:32
00:25
Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı! 16.10.2025 | 20:21
00:31
Demet Şener gençlik sırrını açıkladı! 15.10.2025 | 21:44
00:12
00:25