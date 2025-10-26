Video Magazin Gökhan Özen’den sevgilisiyle yeni aşk paylaşım: Moral kaynağım!
Gökhan Özen’den sevgilisiyle yeni aşk paylaşım: Moral kaynağım!

Gökhan Özen’den sevgilisiyle yeni aşk paylaşım: Moral kaynağım!

26.10.2025 | 19:24

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Gökhan Özen, son aylarda yeni sevgilisiyle paylaşımlar yaparak dikkat çekiyor. ABD’de bulunan Gökhan Özen ve sevgilisi yaptıkları aşk paylaşımıyla ilgi topladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gökhan Özen’den sevgilisiyle yeni aşk paylaşım: Moral kaynağım! 00:14
Gökhan Özen’den sevgilisiyle yeni aşk paylaşım: Moral kaynağım! 26.10.2025 | 19:24
Seda Sayan’dan estetik açıklaması: Bu saatten sonra… 00:58
Seda Sayan’dan estetik açıklaması: Bu saatten sonra… 26.10.2025 | 18:17
Hayatının film olmasını istemiyor! Yıldız Tilbe: Beni yaşarken anlamadı kimse! 00:20
Hayatının film olmasını istemiyor! Yıldız Tilbe: Beni yaşarken anlamadı kimse! 24.10.2025 | 22:38
Ünlü şarkıcı Bengü’nün korku dolu anları: Tekne turunda hortuma yakalandı! | Video 01:06
Ünlü şarkıcı Bengü'nün korku dolu anları: Tekne turunda hortuma yakalandı! | Video 24.10.2025 | 11:01
Kuruluş Orhan’ın başrolü Mert Yazıcıoğlu heyecanını paylaştı: Çok iyi bir 1’inci bölüm bizi bekliyor! 00:19
Kuruluş Orhan’ın başrolü Mert Yazıcıoğlu heyecanını paylaştı: Çok iyi bir 1’inci bölüm bizi bekliyor! 23.10.2025 | 21:23
İpek Filiz Yazıcı’dan boşanma açıklaması. Bitmesi gerekiyordu bitti! 00:16
İpek Filiz Yazıcı'dan boşanma açıklaması. Bitmesi gerekiyordu bitti! 23.10.2025 | 20:28
İrem Helvacıoğlu’nun ölümden döndüğü anın kamera kayıtları ortaya çıktı! 01:20
İrem Helvacıoğlu’nun ölümden döndüğü anın kamera kayıtları ortaya çıktı! 23.10.2025 | 20:04
Ufuk Beydemir’in o paylaşımına İpek Filiz Yazıcı’dan nispet gibi cevap! 00:09
Ufuk Beydemir’in o paylaşımına İpek Filiz Yazıcı’dan nispet gibi cevap! 23.10.2025 | 19:48
Nagihan Karadere’nin gözündeki morluk hayranlarını korkuttu | Video 01:01
Nagihan Karadere’nin gözündeki morluk hayranlarını korkuttu | Video 23.10.2025 | 16:32
Seda Sayan’ın gençliğine benzetilmişti! Müstakbel gelin İlayda Alişan iddialara bakın ne cevap verdi! 00:14
Seda Sayan’ın gençliğine benzetilmişti! Müstakbel gelin İlayda Alişan iddialara bakın ne cevap verdi! 21.10.2025 | 20:52
İlker Aksum’un kızı Lila’nın dans ettiği anlara beğeni yağdı | Video 00:18
İlker Aksum'un kızı Lila'nın dans ettiği anlara beğeni yağdı | Video 21.10.2025 | 13:51
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden spor yaptığı anları paylaştı | Video 00:12
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden spor yaptığı anları paylaştı | Video 21.10.2025 | 12:05
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Çitos Efe’si Efe Koçtiğit’in son hali sosyal medyada ortaya çıktı! 00:14
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Çitos Efe’si Efe Koçtiğit’in son hali sosyal medyada ortaya çıktı! 19.10.2025 | 20:12
Yasemin Kay Allen ayağıyla piyano çaldı! Yeteneği ile adeta şov yaptı | Video 00:07
Yasemin Kay Allen ayağıyla piyano çaldı! Yeteneği ile adeta şov yaptı | Video 19.10.2025 | 14:47
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 01:36
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 17.10.2025 | 16:32
Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı! 00:25
Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı! 16.10.2025 | 20:21
Demet Şener gençlik sırrını açıkladı! 00:31
Demet Şener gençlik sırrını açıkladı! 15.10.2025 | 21:44
Yasemin Ergene’nin ayrıldığı eski eşi İzzet Özilhan ayrılığı çabuk atlattı! Eğlenirken görüntülendi! 00:12
Yasemin Ergene’nin ayrıldığı eski eşi İzzet Özilhan ayrılığı çabuk atlattı! Eğlenirken görüntülendi! 15.10.2025 | 21:06
Mert Yazıcıoğlu Orhan Gazi olduğu anları paylaştı! Yakışıklı oyuncu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı | Video 00:25
Mert Yazıcıoğlu "Orhan Gazi" olduğu anları paylaştı! Yakışıklı oyuncu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı | Video 15.10.2025 | 08:51
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel! 00:26
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel! 14.10.2025 | 23:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY