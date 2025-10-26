Gökhan Özen’den sevgilisiyle yeni aşk paylaşım: Moral kaynağım!

26.10.2025 | 19:24

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Gökhan Özen, son aylarda yeni sevgilisiyle paylaşımlar yaparak dikkat çekiyor. ABD’de bulunan Gökhan Özen ve sevgilisi yaptıkları aşk paylaşımıyla ilgi topladı.