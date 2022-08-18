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Demet Şener günlük spor rutinini paylaştı, fit vücudu hayran bıraktı | Video 18.08.2022 | 09:39
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Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı | Video 18.08.2022 | 09:28
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Yarın evlenecek olan Petek Dinçöz kına gecesi yaptı | Video 15.08.2022 | 23:52
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İbrahim Çelikkol DJ oldu, konuklarını coşturdu | Video 14.08.2022 | 10:08
Son olarak "Yapma Aşkım" şarkısının klibindeki sakız sahnesiyle gündem olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü görüntüleri instagram hesabından paylaştı. 58 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisiyle adeta şov yaparken, takipçilerinden övgü yağdı.