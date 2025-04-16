İlker Sünneli’den, kaybettiği eşi Tanyeli için duygusal paylaşım | Video
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü dansçı Tanyeli, 17 Mart’ta hayatını kaybetmişti. Tüm sevenleri ve ailesini yasa boğan vefat haberinin ardından eşi İlker Sünneli, duygularını sosyal medyada dile getirmeye devam ediyor. Acısını her fırsatta paylaşan Sünneli’den yürek burkan bir paylaşım daha geldi. İşte o duygu yüklü gönderisi.
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