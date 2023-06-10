Video Magazin Kardeşlerim'in ünlü oyuncusu Celil Nalçakan'a doğum günü sürprizi | Video
Kardeşlerim'in ünlü oyuncusu Celil Nalçakan'a doğum günü sürprizi | Video

Kardeşlerim'in ünlü oyuncusu Celil Nalçakan'a doğum günü sürprizi | Video

10.06.2023 | 16:13

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM imzalı atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in başarılı oyuncusu Celil Nalçakan 45. Yaş gününü oyuncu arkadaşları ile birlikte kutladı.

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