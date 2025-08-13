Kobra Murat’ın kızının sözünde takılan takılar sosyal medyada gündem oldu!
Roman müziğin eğlenceli isimlerinden Kobra Murat, kızı Sergül'ün söz törenini paylaştı. Ünlü şarkıcının kızının söz töreninde takılan takılar ve euro'lar sosyal medyada ilgi topladı. İişte Kobra Murat'ın o paylaşımı!
Kobra Murat'ın kızının sözünde takılan takılar sosyal medyada gündem oldu! 13.08.2025 | 22:58
