Küfür yiyen muhabir Nejat İşler'e kafa attı | Video
Oyuncu Nejat İşler'in kendisiyle ısrarla röportaj yapmak isteyen muhabire küfrettiği anlar magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Gece saatlerinde alkollü bir şekilde görüntülenen ve röportaj vermek istemeyen Nejat İşler'e, muhabirin kafa attığı görüntüler ortaya çıktı.
