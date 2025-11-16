Muazzez Abacı'ya son veda! Dostları yalnız bırakmadı | Video

16.11.2025 | 12:12

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Abacı, bugün sevenleri tarafından düzenlenen veda töreniyle anılıyor.