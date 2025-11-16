Muazzez Abacı'ya son veda! Dostları yalnız bırakmadı | Video
16.11.2025 | 12:12
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki usta sanatçı Muazzez Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Abacı, bugün sevenleri tarafından düzenlenen veda töreniyle anılıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:52
Muazzez Abacı'ya son veda! Dostları yalnız bırakmadı | Video 16.11.2025 | 12:12
00:46
Sinem Kobal’ın yapay zekayla dönüşüm videosu gündem oldu | Video 10.11.2025 | 13:28
01:16
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video 10.11.2025 | 11:11
00:57
Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu! 09.11.2025 | 20:20
00:16
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan paylaşım: Bir tek büyükleri yok! 09.11.2025 | 19:11
01:06
Muazzez Ersoy Nijeryalı hayranıyla şarkı söyledi | Video 09.11.2025 | 15:11
00:10
Mehmet Aslantuğ sevgilisiyle görüntülendi 08.11.2025 | 21:34
00:11
Neslihan Atagül minik oğluya oyunlar oynadı! 06.11.2025 | 17:56
00:31
Merve Boluğur'dan 'Nurbanu Sultan' paylaşımı | Video 06.11.2025 | 10:21
00:20
00:42
00:47
Demet Akalın’dan yeni açıklama: Mezar taşlarını okuyorum… 04.11.2025 | 19:30
00:12
Ceyda Ateş’e büyük şok! Evinin sitesinden büyük bir timsah çıktı! 04.11.2025 | 18:46
01:01
00:50
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! "Tedavi olmak zorundayım" | Video 03.11.2025 | 09:16
00:19
12:02
Uzaklaştırma kararı çıkmıştı! İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet’ten açıklama 02.11.2025 | 19:02
11:32
Yeşilçam’ın usta ismi Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı | Video 02.11.2025 | 16:34
03:17
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 02.11.2025 | 14:07
00:25
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.11.2025 | 12:50