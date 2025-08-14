Oyuncu İlker Aksum minik kızı Lila’yı sahilde paylaştı!

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz yıl Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştirdi. İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu’nun bu mutlu evliliğinden kızları Lila dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, minik kızı Lila’yı bu kez sahilde keyif yaparken paylaştı. İşte minik Lila’nın sevimli halleri!